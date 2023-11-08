Manisa'da Motosiklet Uygulamasında 11 Şahıs Yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan motosiklet uygulamasında, aranan 11 şahıs yakalanırken, 69 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri tarafından il genelinde yapılan motosiklet uygulamasında, aranan 11 şahıs yakalanırken, 69 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri tarafından il genelinde "Motosikletlere Yönelik Huzur Güven Uygulaması" yapıldı. Uygulamaya 69 trafik ve asayiş ekibinde görevli toplam 249 personel katıldı. Yapılan kontroller sonucunda; adli makamlarca aranan 11 şahıs yakalandı. 3'ü çalıntı olmak üzere 8 motosiklet yakalanırken, 69 araca idari para cezası uygulandı. Ayrıca 22 araç trafikten men edildi. - MANİSA