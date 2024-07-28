Manisa'da motosiklet tıra çarptı, sürücü hayatını kaybetti
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin tıra çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün esnaflık yaptığı ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Caner Şener (40) idaresindeki 45 ALT 516 plakalı motosiklet, Ankara-İzmir E96 kara yolunun Durasıllı Mahallesi yakınlarında, aynı istikamette ilerleyen Y. A. (35) yönetimindeki 45 TL 776 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, motosikletin sürücüsü Şener'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Şener'in ilçede esnaflık yaptığı ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.