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Manisa'da motosiklet TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Manisa'da park halindeki TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, arkasındaki kişi ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MANİSA'da, park halindeki TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, arkasındaki kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi girişinde meydana geldi. Latif Karaçam (45), 35 ARN 615 plakalı motosikleti ile bir otomobili geçmeye çalıştığı sırada, direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan A.D. (28) yönetimindeki 66 ABG 719 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın dorsesinin altına giren motosiklet sürücüsü Latif Karaçam kaza yerinde yaşamını yitirirken, arkasındaki H.K. (25) ise ağır yaralı olarak sağlık ekiplerince Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaçam'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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