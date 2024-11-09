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Manisa'da Motosiklet Kazasında Genç Çift Hayatını Kaybetti

Manisa'da Motosiklet Kazasında Genç Çift Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, motosikletin refüje çarpması sonucu 22 yaşındaki Akif Karaduman ve arkasındaki 21 yaşındaki Ayşe Aşkın hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde refüje çarpıp, devrilen motosikletin sürücüsü Akif Karaduman (22) ile arkasındaki Ayşe Aşkın (21), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Akif Karaduman yönetimindeki 45 APK 523 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Akif Karaduman ve motosikletin arkasında oturan Ayşe Aşkın'ın öldüğünü belirledi. Sanayide marangozluk yaptığı öğrenilen Karaduman ile Aşkın'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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