Manisa'da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosikletli Musa Urgancı (66), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Ahmetağa Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. Alaşehir yönünden Sarıgöl istikametine doğru seyir halinde olan Musa Urgancı yönetimindeki motosiklete, aynı yöne seyir halinde olan E.G. yönetimindeki 07 BAR 287 plakalı otomobil çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Musa Urgancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, otomobil sürücüsü E.G. ise gözaltına alındı.