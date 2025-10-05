Haberler

Manisa'da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 66 yaşındaki Musa Urgancı hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosikletli Musa Urgancı (66), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Ahmetağa Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. Alaşehir yönünden Sarıgöl istikametine doğru seyir halinde olan Musa Urgancı yönetimindeki motosiklete, aynı yöne seyir halinde olan E.G. yönetimindeki 07 BAR 287 plakalı otomobil çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Musa Urgancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, otomobil sürücüsü E.G. ise gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış

Netanyahu'ya demediğini bırakmamış! İşte gündem olacak o cümle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra ilk seçim! Binler sandık başına gidiyor

Tarihi kare! Türkiye'nin yanı başında bir ilk yaşanıyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor

Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor! Binlerce kişi meydanlarda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.