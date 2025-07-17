Manisa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü Nuri Satır kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosiklette, ağır yaralanan Satır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Nuri Satır'ın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel
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