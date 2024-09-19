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Manisa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Manisa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Manisa'da seyir halindeki TIR'a çarpan motosiklet sürücüsü Ömer Duran (36), kaza sonucunda hayatını kaybetti. Olay, İzmir-Manisa çevreyolunda meydana geldi.

Manisa'da seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Ömer Duran (36), hayatını kaybetti.

Kaza, 08.30 sıralarında Yunusemre ilçesi İzmir- Manisa çevreyolunda meydana geldi. Ömer Duran yönetimindeki 45 ADL 790 plakalı motosiklet ile önünde seyir halinde olan Mehmet İ.'nin kullandığı 63 ZT 313 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ömer Duran ve motosikleti yola savruldu. İhbar kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirledi. Savcılığın incelemesi ardından Duran'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. TIR sürücüsü Mehmet İ., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN /MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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