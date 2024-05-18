Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Motosiklet Kazası: İki Genç Yaşamını Yitirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, bariyere çarpan motosikletteki iki genç hayatını kaybetti. Kazada sürücü Ali Erdoğan olay yerinde, yolcu Özgür Ay ise hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bariyere çarpan motosikletteki iki genç, yaşamını yitirdi.

Ali Erdoğan'ın (21) kullandığı 48 M 3033 plakalı motosiklet, İzmir-Ankara kara yolu Alahıdır Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Devrilen motosikletten savrulan sürücü Erdoğan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Motosiklette yolcu olarak bulunan Özgür Ay (21) da kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Ali Erdoğan Motosiklet Ahmetli Manisa Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

 Kamu personeli için yeni dönem! Fazla mesai ücreti yok, bunun yerine denkleştirme yapılacak

Kamu personeli için yeni dönem! Fazla mesai ücreti yok, bunun yerine denkleştirme yapılacak

 Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

 7 Ekim'deki baskının sembol ismi olmuştu! Hamas'ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu

7 Ekim'deki baskının sembol ismi olmuştu! Hamas'ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title