Manisa'da Motosiklet Kazası: İki Genç Yaşamını Yitirdi
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, bariyere çarpan motosikletteki iki genç hayatını kaybetti. Kazada sürücü Ali Erdoğan olay yerinde, yolcu Özgür Ay ise hastanede yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bariyere çarpan motosikletteki iki genç, yaşamını yitirdi.
Ali Erdoğan'ın (21) kullandığı 48 M 3033 plakalı motosiklet, İzmir-Ankara kara yolu Alahıdır Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Devrilen motosikletten savrulan sürücü Erdoğan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Motosiklette yolcu olarak bulunan Özgür Ay (21) da kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.