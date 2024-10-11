Manisa'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hasan Emre hayatını kaybetti. Olayda kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil sürücüsü Ege K. gözaltına alındı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin çarptığı 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ege K'nin kullandığı 35 EA 8862 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı'ndaki Uncubozköy Mahallesi Kavşağı'nda motosikletli kurye Hasan Emre'nin (27) idaresindeki 35 BRP 612 plakalı motosiklete çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Emre'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobil sürücüsü Ege K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.