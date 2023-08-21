Manisa'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında genç bir sürücü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.