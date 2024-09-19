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Manisa'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Manisa'da meydana gelen bir kazada, motosiklet sürücüsü Ömer Duran, TIR'a arkadan çarparak hayatını kaybetti. Olayın ardından, polisin incelemesi sürüyor.

MANİSA'da aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Ömer Duran (36), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Yunusemre ilçesi İzmir- Manisa çevre yolunda meydana geldi. Ömer Duran yönetimindeki 45 ADL 790 plakalı motosiklet, aynı yöne giden Mehmet İ.'nin kullandığı 63 ZT 313 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ömer Duran ve motosikleti yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılığın incelemesinin ardından Ömer Duran'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Mehmet İ., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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