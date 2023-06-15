Manisa'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Güncel Haberler
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmir-Ankara kara yolu Avşar Mahallesi kavşağından dönmek için sol şeride geçen Yunus Bayram (79) idaresindeki 45 ZC 1388 plakalı motosiklete, bu şeritte ilerleyen Fırat Canbaz (26) yönetimindeki 45 ALY 380 plakalı otomobil çarptı.
Motosikletten düşerek savrulan Bayram kaza yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Fırat Canbaz, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendi.