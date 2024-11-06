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Manisa'da Motosiklet Kazası: 73 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı

Manisa'da Motosiklet Kazası: 73 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı
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Manisa'nın Kula ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 73 yaşındaki Mehmet Akduman ağır yaralandı. Olayda otomobil sürücüsü gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Akduman (73), ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Eşme Kavşağı'nda meydana geldi. D300 Karayolun üzerinde seyir halinde olan Hasan K. idaresindeki 06 BAD 401 plakalı otomobil, kavşaktan İzmir istikametine dönüş yapan Mehmet Akduman (73) idaresindeki 45 RA 7912 plakalı motosikletle çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada devrilen motosikletten savrulan ve başına darbe alan sürücü Akduman, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Hasan K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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