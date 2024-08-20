Manisa'da motosiklet kazası: 1 ölü

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Sarp Ege Çakır (18) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.40 sıralarında Laleli Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Ata Özütemiz (46) yönetimindeki 45 AKJ 767 plakalı otomobil, cadde üzerinde bulunan alışveriş merkezinin otoparkına gireceği sırada, aynı istikamette otomobilin sağından gelen Sarp Ege Çakır (18) yönetimindeki 45 ANF 139 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma savrulan motosiklet sürücüsü Sarp Ege Çakır ağır yaralanırken, motosiklette yolcu konumunda B.A.D.Ö. (17), kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsü Çakır'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Çakır'ın cenazesi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobil sürücüsü Ata Özütemiz ve otomobilde yolcu konumunda bulunan M.H. (45) ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.