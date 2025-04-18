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Manisa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir motosiklet kazasında 18 yaşındaki Sametcan Zirek hayatını kaybetti, 22 yaşındaki Alperen Sarman yaralandı. Kaza, motosikletin refüjdeki demir korkuluklara çarpmasıyla gerçekleşti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde refüjdeki demir korkuluğa çarparak devrilen motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 45 ASN 686 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Mimar Sinan Bulvarı'nda refüjdeki demir korkuluklara çarptıktan sonra devrildi.

Motosikletteki Sametcan Zirek (18) yaşamını yitirdi, Alperen Sarman (22) yaralandı.

Sarman, ambulansla Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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