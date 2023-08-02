Manisa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı, motosiklette bulunan 1 kişi ise hayatını kaybetti. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı, motosiklette bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet G'nin (30) kullandığı 45 ZC 940 plakalı motosiklet, Akhisar- Alaşehir kara yolu Gediz çayı mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Mehmet G. ve motosikletteki Bilal Kırer'i (31) Salihli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Durumu ağır olan Kırer, sevk edildiği Manisa Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.