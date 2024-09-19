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Manisa'da Motosiklet Kamyona Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Manisa'da Motosiklet Kamyona Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, motosikletin kamyona arkadan çarpması sonucu 36 yaşındaki sürücü Ömer Duran hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak kamyon sürücüsü polis merkezine götürüldü.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kamyona çarpan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

Ömer Duran'ın (36) kullandığı 45 ADL 790 plakalı motosiklet, Manisa-İzmir çevre yolunda aynı yönde ilerleyen Mehmet İ'nin kullandığı 63 ZT 313 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Duran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Duran'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel

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