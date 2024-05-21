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Manisa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Emrah Işın yönetimindeki 10 UF 142 plakalı otomobil, Demirci - Simav kara yolunda Ünal Can Aksakal yönetimindeki 45 AKT 339 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Aksakal yaralandı.

Ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, daha sonra Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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