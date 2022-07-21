Manisa'da motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
AA - Serkan Özcan - Güncel
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen bir kişi yakalandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen bir kişi yakalandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Topçu Asım Mahallesi 3522 Sokakta kar maskeli bir kişinin motosikleti sürükleyerek götürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti.
Polis ekipleri kovalamacanın ardından şüpheli A.R'yi (27) saklandığı inşaatta yakaladı.
Gözaltına alınan A.R. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelinin üzerinden kar maskesi de ele geçirildi.
AA / Serkan Özcan - Güncel