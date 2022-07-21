Manisa'da motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
Manisa'da motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen bir kişi yakalandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen bir kişi yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Topçu Asım Mahallesi 3522 Sokakta kar maskeli bir kişinin motosikleti sürükleyerek götürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri kovalamacanın ardından şüpheli A.R'yi (27) saklandığı inşaatta yakaladı.

Gözaltına alınan A.R. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin üzerinden kar maskesi de ele geçirildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title