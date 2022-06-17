Manisa'da motosiklet denetiminde 74 sürücüye ceza uygulandı - Haberler

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Manisa'da motosiklet denetiminde 74 sürücüye ceza uygulandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
Manisa'da motosiklet denetiminde 74 sürücüye ceza uygulandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan motosiklet denetiminde 74 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan motosiklet denetiminde 74 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Muradiye Mahallesi'nde motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik jandarma ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 186 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi.

Kurallara uymayan 74 sürücüye para cezası uygulandı.

Denetimde 19 motosiklet ise trafikten men edildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

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