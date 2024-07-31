Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Mobilya Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle başka bir fabrikanın bahçesine de sıçradı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde mobilyalara plastik ayak üreten bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın rüzgarın etkisiyle yandaki başka bir fabrikanın bahçesine de sıçradı.

Fabrikadan yükselen siyah dumanlar kentin çeşitli noktalarından göründü.

Yunusemre Kaymakam Vekili ve Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, olay yerinde inceleme yaptı.

Genel, AA muhabirine, yangının ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındığını söyledi.

Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini aktaran Genel, "13.51'de ihbar geliyor ve çok kısa sürede itfaiyenin müdahalesiyle 1,5 saatlik bir mücadeleyle çok şükür şu anda yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Ölü ve yaralı olmaması sevindirici." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Yunusemre İtfaiye Manisa Yaşam Güncel Haberler

Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

 ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

 İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

 Esnafın 'Cenazedeyiz' uyanıklığı! Baskın haberini önceden alanlar kepenk kapattı

Esnafın "Cenazedeyiz" uyanıklığı! Baskın haberini önceden alanlar kepenk kapattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title