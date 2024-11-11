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Manisa'da Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı

Manisa'da Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı
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Manisa'da 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında çıkan orman yangınında zarar gören 28,5 hektarlık alana 1600 fidan dikildi. Manisa Valisi, çevre korunmasına dikkat çekti.

MANİSA'da, 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında geçen 13 Ağustos günü Sancaklı Çeşmebaşı çıkan orman yangınında yanan 28,5 hektarlık alanda 1600 fidan toprakla buluşturuldu. Manisa Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk, bu yıl il genelinde çıkan 198 orman yangınında toplam 5 bin 250 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.

Türkiye genelinde, 2019'dan bu yana her yıl 11 Kasım'da kutlanan 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında, Manisa'da, fidan dikim etkinliği düzenlendi. Bu yıl 'Geleceğe nefes, insanlığa nefes' temasıyla kutlanan günde, Şehzadeler ilçesindeki Sancaklı Çeşmebaşı yanık saha alanında 1600 fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikim töreni sonrası gazetecilere açıklama yapan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "İnsanlarımızın geleceğe güvenle bakması, sağlıklı ve güvenli bir çevre ile mümkündür. Koruma kullanma dengesi içerisinde bütün insanlarımızın çevreyi muhafaza etmesi önem arz ediyor. Her birimizin bu konuda yüksek derece bilgi ve hassasiyet içerisinde olması önem arz ediyor" diye konuştu.

Manisa Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk ise, "13 Ağustos tarihinde burada orman yangını çıktı ve 28,5 hektar alan yandı. Yanan alanlara 1600 adet fidan dikiyoruz. Bu şekilde ağaçlandırma faaliyetlerini sürdürüyoruz. İl genelinde 198 adet orman yangını çıktı ve 5 bin 250 hektar alan zarar gördü" diye konuştu.

Haber - Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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