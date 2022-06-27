Manisa'da mezarlıkta patlamamış top mermisi bulundu Manisa'nın Salihli ilçesinde, mezar yeri kazan kişi patlamamış top mermisi buldu. Manisa'nın Salihli ilçesinde, mezar yeri kazan kişi patlamamış top mermisi buldu. Alınan bilgiye göre, Yenipazar Mahallesi'ndeki mezarlıkta mezar yeri kazan E.G, top mermisi görmesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Milli Mücadele döneminden kaldığı değerlendirilen patlamamış küflü ve paslı top mermisinin imha edileceği belirtildi. AA / Nurullah Kalay - Güncel Yenipazar Salihli Manisa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Manisa'da mezarlıkta patlamamış top mermisi bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.