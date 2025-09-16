Haberler

Manisa'da Metamfetamin Satışı Yaparken Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da Metamfetamin Satışı Yaparken Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzerinde satışa hazır metamfetamin ile yakalanan B.Ö. adlı şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda toplam 24,96 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde üzerinde satışa hazır metamfetamin ile yakalanan B.Ö. (35), tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddi satan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Şüpheli B.Ö.'nün üzerinde yapılan aramada; üç parça halinde satışa hazır halde toplam 24,96 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. B.Ö., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
