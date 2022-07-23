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Manisa'da MDF yüklü tırda yangın çıktı

AA - Kamil Tekmen - Güncel
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Manisa'da MDF yüklü tırda yangın çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde MDF yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde MDF yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İzmir-Ankara kara yolundaki Çepnidere Kavşağı yakınında Nurettin Sağdıç'ın kullandığı 60 TR 202 plakalı MDF yüklü tırda yangın çıktı.

Araçtan yükselen dumanları gören sürücü, yol kenarına çekip dorsesini ayırdı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, dorse ve içerisindeki malzemelerde hasar meydana geldi.

Yangın nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunda ulaşım bir süre tek şerit üzerinden sağlandı.

Öte yandan yoldan geçen bir beton mikserinin sürücüsü de, yangına aracındaki su tankından müdahalede bulundu.

AA / Kamil Tekmen - Güncel

Turgutlu İtfaiye Manisa Güncel Haberler

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