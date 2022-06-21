Manisa'da marketten hırsızlık iddiasıyla 4 kişi tutuklandı Yunusemre ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı. Yunusemre ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı.??????? Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi Villalar bölgesindeki bir marketten 500 paket sigara ve 2 bin 500 lira çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kimlik bilgileri belirlenen 4 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ele geçirilen sigaralar ve para, market sahibine teslim edildi. Şüpheli 4 kişi işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. AA / Serkan Özcan - Güncel Jandarma Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Manisa'da marketten hırsızlık iddiasıyla 4 kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.