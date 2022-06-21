Manisa'da marketten hırsızlık iddiasıyla 4 kişi tutuklandı - Haberler

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Manisa'da marketten hırsızlık iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da marketten hırsızlık iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Yunusemre ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı.

Yunusemre ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı.???????

Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi Villalar bölgesindeki bir marketten 500 paket sigara ve 2 bin 500 lira çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kimlik bilgileri belirlenen 4 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ele geçirilen sigaralar ve para, market sahibine teslim edildi.

Şüpheli 4 kişi işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Jandarma Güncel Haberler

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