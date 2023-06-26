Manisa'da mahsur kalan dağcı kurtarıldı, 9 dağcı ceza aldı

Manisa'da kanyona iple inerken düşüp kalçasından yaralanan dağcı Recep Alkın Epçin, 11 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Yaralı Epçin ve beraberindeki 9 dağcıya, orman giriş yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle bin 295'şer TL ceza uygulandı.

MANİSA'da, kanyona iple inerken düşüp kalçasından yaralanarak mahsur kalan dağcı Recep Alkın Epçin (46), 11 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Yaralı Epçin ve beraberindeki 9 dağcıya, orman giriş yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle bin 295'şer TL ceza uygulandı.

Olay saat 14.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Spil Dağı Akpınar mevkisindeki Yarıkkaya Kanyonu'nda meydana geldi. İzmir'den, Yarıkkaya Kanyonu'na gelen 10 dağcı, ip yardımıyla kanyona inmeye başladı. Dağcılardan Recep Alkın Epçin, iple indiği sırada dengesini kaybederek yüksekten düştü. Kalçasından yaralanan dağcı Epçin, kanyonda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ekipleri, ANDA ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Kurtarma operasyonu ardından açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, "Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki kayalıklardan aşağıya indik. 3 etaplı bir inişin ardından yaralı dağcımızı bulunduğu yerden aldık. Tüm ekiplerimizle hep birlikte kanyondan çıkararak, ambulansa teslim ettik ve sağlık durumu iyi" dedi.