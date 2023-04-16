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Manisa'da maden işçilerini taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

Manisa'da maden işçilerini taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

Güncel Haberler

MANİSA'nın Soma ilçesinde, maden ocağında çalışan işçileri taşıyan minibüs, şarampole devrildi.

MANİSA'nın Soma ilçesinde, maden ocağında çalışan işçileri taşıyan minibüs, şarampole devrildi. Kazada 6 işçi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Soma'nın kırsal Eynez Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Özel bir maden ocağında çalışan işçileri taşıyan Cemil Güleç yönetimindeki 45 J 4386 plakalı servis minibüsü, şarampole devrildi. Kazada, sürücü Cemil Güleç ile maden işçileri Burhanettin Tarhan, Yunus Şeker, Uğur Dalaklı, Tolga Vardar (35) ve Hasan Hüseyin Menekşe (22) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar,  Soma Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Soma Güncel Haberler

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