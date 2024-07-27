Manisa'da LPG yüklü tıra arkadan çarpan kömür yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kömür yüklü tırın arkadan çarptığı LPG yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde LPG yüklü tıra arkadan çarpan kömür yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
M.Ç'nin (51) kullandığı 32 AAY 507 plakalı kömür yüklü tır, Alaşehir-Salihli kara yolunun Hacıaliler Mahallesi mevkisinde A.E. (57) idaresindeki 42 DK 278 plakalı LPG yüklü tıra çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.Ç, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.