Manisa'da lokantadan hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Haberler

Manisa'da lokantadan hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Şehzadeler ilçesinde bir lokantadan hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
Şehzadeler ilçesinde bir lokantadan hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
Karaağaçlı Mahallesinde M.Y'nin (50) işlettiği lokantadan 100 krom tabldot, 20 krom yemek tabağı, 6 büyük tüp, 50 metre kablo, 1 mangal sobası çalındı.
İhbar üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik kameralarından şüphelileri tespit etti.
K.Ş. (24) ve Ş.C. (17) gözaltına alınırken çalınan malzemeler iş yeri sahibine teslim edildi.
AA / Serkan Özcan - Güncel