Manisa'da Kuzen Kavgası Kanlı Bitti

Manisa Salihli ilçesinde bir kişi kuzenini tabancayla vurarak öldürdü.

Gaziler Mahallesi'nde bir büfede A.C. (32) ile kuzeni Bahri C. (25) arasında iddiaya göre alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.C. tabancayla kuzeni Bahri C'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Bahri C, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan A.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.