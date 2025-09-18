Haberler

Manisa'da Kuyu Kazma Çalışmasında Göçük: 2 Kişi Toprak Altında

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kuyu kazma çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 amca çocuğu toprak altında kaldı. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi, kurtarma çalışmaları sürüyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kuyu kazma çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 kişi toprak altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, İsaca Mahallesi'ndeki tarlaları için su kuyusu açmaya çalışan amca çocukları Erdal Okatan (44) ve Ercan Okatan (46) toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 kişinin kurtarılması için çalışma yapılıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
