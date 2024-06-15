Manisa'da, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Valilik tarafından Manisa Polisevinde gerçekleştirilen programda protokol üyeleri bir araya geldi.

Törende konuşan Manisa Valisi Enver Ünlü, programa katılanların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Bu özel günler, köklü kültürel değerlerimizin bir yansıması olarak, yardımlaşma ve dayanışmanın doruk noktasında yaşandığı zamanlardır. Bayramlar kırılan gönüllerin onarıldığı, dargınlıkların unutulduğu, kardeşlik duygularının pekiştiği ve manevi değerlerimizin daha da güçlendiği müstesna günlerdir." dedi.

Bayramlaşma törenine MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Zeynel Abidin Alptekin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da katıldı.