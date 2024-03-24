Manisa'da Kumar Oynayan 27 Kişiye 177 Bin Lira İdari Para Cezası

Manisa'da kumar oynadıkları gerekçesiyle 27 kişiye 177 bin lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şehzadeler ilçesinde kumar oynandığı değerlendirilen dört ev ve bir iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi.

Kumar oynadığı tespit edilen 27 kişiye toplam 177 bin lira idari para cezası verildi. Ev ve iş yeri sahipleri A.A. (63), İ.Z. (51), V.A. (31), O.A. (29) ve O.D. (29) hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.