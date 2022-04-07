Manisa'da kumar makinesi sattıkları suçlamasıyla 4 kişi yakalandı - Haberler

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Manisa'da kumar makinesi sattıkları suçlamasıyla 4 kişi yakalandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da kumar makinesi sattıkları suçlamasıyla 4 kişi yakalandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde durdurulan otomobilde kumar makineleri ele geçirildi.

SARUHANLI, MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde durdurulan otomobilde kumar makineleri ele geçirildi.

Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koldere Mahallesinde M.D'nin (30) kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 9 slot kumar makinesi, monitör, 6 makinelere giriş aparatı ve kumanda ele geçirdi.

Sürücü M.D. ile araçtaki Y.B. (70), M.C. (29) ve İ.K. (40) gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Saruhanlı, Jandarma, Hisarcık, Manisa, Güncel, Haberler

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