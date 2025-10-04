Haberler

Manisa'da Kumar Baskını: 4 Kişiye 36 Bin Lira Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salihli'de düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan 4 kişiye toplam 36 bin 988 lira idari para cezası uygulandı. Ekipler, kumar materyalleri ve 1400 lira nakit paraya el koydu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kumar oynarken yakalanan 4 kişiye, toplam 36 bin 988 lira idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırveli Mahallesi'ndeki bir işletmede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Baskın düzenleyen ekipler, suçüstü yakalanan 4 kişiye toplam 36 bin 988 lira idari para cezası verdi.

Ekipler, kumar oynamak için kullanılan materyaller ile masadaki 1400 lira nakit paraya el koydu, işyeri sahibine "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamaktan" adli işlem başlattı.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk aktivist İstanbul'da

Türkiye'nin beklediği uçak İstanbul'a indi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump planı sonrası İsrail ve Hamas'tan ilk adım

Trump planı sonrası İsrail ve Hamas'tan ilk adım
'Sokaklarda ölmek istemiyorum' diyen Yeşilçam oyuncusu Recep Bülbülses hayatını kaybetti

"Sokaklarda ölmek istemiyorum" diyen Yeşilçam oyuncusu vefat etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.