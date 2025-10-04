Manisa'da Kumar Baskını: 4 Kişiye 36 Bin Lira Ceza

Manisa'nın Salihli ilçesinde kumar oynarken yakalanan 4 kişiye, toplam 36 bin 988 lira idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırveli Mahallesi'ndeki bir işletmede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Baskın düzenleyen ekipler, suçüstü yakalanan 4 kişiye toplam 36 bin 988 lira idari para cezası verdi.

Ekipler, kumar oynamak için kullanılan materyaller ile masadaki 1400 lira nakit paraya el koydu, işyeri sahibine "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamaktan" adli işlem başlattı.