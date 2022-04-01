MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

MANİSA'daki kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

MANİSA'daki kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Bir apartmanın çatısından uçan kiremitler, park halindeki 1'i panelvan minibüs ve 4 otomobilde maddi hasara neden olurken, kum fırtınası vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketiyle Manisa'da oluşan kuvvetli rüzgar, kum fırtınasına neden oldu. Fırtınanın etkisiyle Şehzadeler ilçesi Ayni Ali Mahallesi Kenzi Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatı kısmındaki kiremitlerin yerinden sökülmesine neden oldu. Fırtınanın etkisiyle caddeye savrulan kiremitler, 1 panelvan minibüs ve 4 otomobile zarar verdi. İhbar üzerine polis caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri vinç yardımıyla ulaştığı binanın üst katındaki kiremitleri topladı.

Kiremitlerin üzerine düşerek arka camını patlattığı otomobilin sahibi Onur Mutlu, "Otomobilimde yaklaşık 6 bin liralık zarar var. Cana geleceğine

mala gelsin" dedi.

Kum fırtınası nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti.

MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title