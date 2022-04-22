Manisa'da köpeklerin zehirli etle öldürüldüğü iddiası soruşturuluyor - Haberler

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Manisa'da köpeklerin zehirli etle öldürüldüğü iddiası soruşturuluyor

AA - Ahmet Bayram - Güncel
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Manisa'da köpeklerin zehirli etle öldürüldüğü iddiası soruşturuluyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 17 sahipsiz köpeğin zehirli tavuk eti verilerek telef edildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, 17 sahipsiz köpeğin zehirli tavuk eti verilerek telef edildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Çökelek Mahallesi ve çevresinde, 18 Nisan'da 13 sahipsiz köpek, telef olmuş şekilde bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile belediye ekibinin yaptığı çalışma sonucunda, bölgede zehirlenme belirtisi gösteren 9 köpek, Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Burada tedavisine başlanan köpeklerden 4'ü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 köpeğin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibi, bölgede bulunan tavuk eti parçalarından numune aldı.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Hisarcık, Salihli, Manisa, Tavuk, Güncel, Haberler

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