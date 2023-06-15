Manisa'da köpeğin asılmasıyla ilgili açıklama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir çiftlik evinin kapısında asılı bulunan köpek olayıyla ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. İki şüpheliden biri serbest bırakılırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Hayvanın öldükten sonra asıldığı tespit edildi ancak olayın faili olduğu değerlendirilen şahısların adreslerinde yapılan aramalarda herhangi bir delile rastlanmadı.

Manisa'da Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir çiftlik evinin kapısında asılı bulunan köpekle ilgili açıklama yapıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir sokak köpeği C.Ü. isimli şahsın çiftlik evinin kapısına iple asılı şekilde bulunmuştu. Turgutlu Kaymakamlığının talimatıyla şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Turgutlu Başsavcılığından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada konuyla ilgili 2 şüpheliden birinin emniyette alınan ifadesinden sonra serbest kaldığı, bir kişinin de adli kontrol kaydıyla serbest kaldığı ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada "Turgutlu Belediyesinde görevli veteriner hekim tarafından yaptırılan incelemelerde, hayvanın öldükten sonra kapıya asıldığının tespit edildiği, ayrıca yapılan araştırmalar neticesinde, olayın faili olduğu değerlendirilen S.Y. ve B.G. isimli şahısların toplamda 3 adres ve 1 aracında arama işlemleri yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde, söz konusu hayvanın ölümü ile ilgili olabilecek herhangi bir delile ve bulguya rastlanmadı. Dosya dahilinde yapılan değerlendirme neticesinde, mevcut delil durumu göz önüne alınarak şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan S.Y. kolluktaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan B.G. ise gözaltına alındı ve mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesinin ardından yine mevcut delil durumu göz önüne alınarak adli kontrol talebiyle Turgutlu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Turgutlu Sulh Ceza Hakimliğince hakkında adli kontrol tedbirlerine hükmedildi ve bu haliyle soruşturma işlemleri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. - MANİSA