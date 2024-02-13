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Manisa'da Kontrolden Çıkan Tırın Çarptığı Araçlarda 1 Yaralı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kontrolden çıkan bir tır, 3 araca çarptı ve 1 kişi yaralandı. Kazada, tırın çarptığı otomobilde bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kontrolden çıkan tırın 3 araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, R.Ö. (24) idaresindeki 33 AGN 304 plakalı tır, İzmir-Ankara kara yolu Erbiller Sanayi Sitesi kavşağında önce 45 ZC 8805 plakalı otomobile çarpıp karşı şeride geçti. Kırmızı ışıkta bekleyen 45 APE 811 plakalı minibüse ardından da sanayi sitesi içerisinde park halindeki 45 M 7109 plakalı kamyona çarpan tır, yaklaşık 200 metre ileride durabildi.

Kazada, 45 ZC 8805 plakalı otomobilde bulunan N.Ş. (27) yaralandı. N.Ş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tırın araçlara çarparak ilerlediği, bir yayanın da son anda koşarak tırın altında kalmaktan kurtulduğu yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Turgutlu Manisa Güvenlik Yaralanma Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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