Manisa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Savruldu: 5 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki boş tarlaya savruldu. Kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Salihli-Alaşehir kara yolu Köseali Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Salihli'den Alaşehir yönüne giden H.A. (71) yönetimindeki 45 AHY 039 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki boş araziye savruldu. Otomobil sürücüsü H.A. ile yanındaki S.K. (65), A.A. (26), K.A. (22) ve 1 yaşındaki Y.E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
