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Manisa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kazası: 21 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü olan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.