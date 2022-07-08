Manisa'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler

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Manisa'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
Manisa'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yukarı Kayapınar Mahallesi'nde yaşayan M.Y'nin (45) evine, husumetli olduğu komşusu M.Ç. (42) geldi.

Komşular arasında "bahçe" nedeniyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, M.Ç'ye tüfekle ateş açtı.

Kavgayı duyan M.Ç'nin akrabaları da olay yerine gelerek M.Y'yi darbetti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından silahla yaralanan M.Ç, Manisa Celal Bayar Hafsa Sultan Hastanesine, M.Y. ise Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Hastanelerde tedavileri süren M.Ç. ile M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

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