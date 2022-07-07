Manisa'da komşu kavgasında 5 kişi gözaltına alındı Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir mahallede komşular arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir mahallede komşular arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı. Akpınar Mahallesi 239 sokak üzerinde ikamet eden iki komşu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olaya polis ekipleri müdahale etti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. AA / Serkan Özcan - Güncel Manisa Güncel Haberler

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