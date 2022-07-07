Manisa'da komşu kavgasında 5 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Manisa'da komşu kavgasında 5 kişi gözaltına alındı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da komşu kavgasında 5 kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir mahallede komşular arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir mahallede komşular arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

Akpınar Mahallesi 239 sokak üzerinde ikamet eden iki komşu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olaya polis ekipleri müdahale etti.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

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