Manisa'da komşu kavgasında 5 kişi gözaltına alındı
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir mahallede komşular arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir mahallede komşular arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı.
Akpınar Mahallesi 239 sokak üzerinde ikamet eden iki komşu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olaya polis ekipleri müdahale etti.
Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
AA / Serkan Özcan - Güncel