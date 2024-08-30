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Manisa'da Komandolu Zafer Coşkusu

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Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı komandolarının sergilediği tüfekli ve yakın savunma gösterileri törene damga vururken, vatandaşlar büyük coşku yaşadı.

MANİSA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı komandolarının sergilediği tüfekli ve yakın savunma gösterileri törene damga vururken, vatandaşlar büyük coşku yaşadı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törenlere Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, vali yardımcıları, kaymakamlar, siyasi partilerin il temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İlk olarak Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önüne çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Vali Ünlü'nün tebrikleri kabulü ile devam etti. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından devam eden tören, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı komandolarının sergilediği tüfekli ve yakın savunma gösterileri nefes kesti. Gösteriler, protokol ve vatandaşlardan alkış aldı. Tören resmi geçit töreniyle sona erdi.

Haber - Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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