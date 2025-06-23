Manisa'da Kızını Boğarak Öldüren Anne Tutuklandı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde tartıştığı kızını boğarak öldüren 42 yaşındaki Rabia Ö, tutuklandı. Olayın ardından psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadının, kızıyla sık sık kavga ettikleri belirtiliyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, tartıştığı kızını boğarak öldüren kadın tutuklandı.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Rabia Ö, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen zanlının, eşinden boşandığı, daha önce 3 kez intihara teşebbüs ettiği belirtildi.

Kadının, ifadesinde, ilçedeki bir alışveriş merkezinde çalışan kızı ile uygunsuz davranışları nedeniyle sık sık kavga ettiklerini, olay günü cinnet haliyle kızını boğduğunu söylediği öğrenildi.

Öte yandan, kadının, kızını boğduktan sonra bir gün boyunca cesetle evde beklediği, sonrasında 112 Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulunduğu tespit edildi.

Olay

Dün akşam 112 Çağrı Merkezi'ni arayan Rabia Ö. (42), Hürriyet Mahallesi 209. Sokak'taki evde kabloyla kızı Cemile Bilen'i (19) boğduğunu bildirmiş, olay yerine gelen ekipler, hakkında 2 kez kayıp ihbarı yapılan Bilen'in öldüğünü belirlemiş, anne gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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