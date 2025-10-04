Manisa'da Kız Kardeşine Şiddet Uygulayan Ağabey Yakalandı

Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,

'Camide 2 kişiyle ilişkiye girdiğini iddia ettiği kız kardeşine şiddet uygulayıp, üzerine kaynar su döktü' başlıklı haberimizdeki ağabeyin ismi valilik açıklamasına göre M.A.İ.A. olarak düzeltilmiştir.

------------------

VALİLİKTEN BİR AÇIKLAMA DAHA

Manisa'da 19 yaşındaki ağabeyinin şiddetine maruz kalan 16 yaşındaki kız çocuğu için Aile ve Sosyal Hizmetler birimi tarafından koruma altına alınmak üzere çalışma başlatıldı. Olayla ilgili Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03.10.2025 günü bazı sosyal medya platformlarında Manisa'da 19 yaşındaki bir şahsın, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp üzerine kaynar su döktüğü görüntülerle ilgili yapılan araştırmada; olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın M.A.İ.A. (19) olduğu tespit edilerek yakalanmış ve adli tahkikat başlatılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler birimimizce de şiddete maruz kalan çocuk için gerekli tedbir işlemleri başlatılmıştır."