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Manisa'da Kiraz Yeme Yarışmasında Rekor Kırıldı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen kiraz yeme yarışmasında bir yarışmacı 10 dakikada 2 kilo 450 gram kiraz yiyerek birinci oldu. Yarışmaya 20 kişi katıldı ve dereceye girenler ödüllendirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kiraz yeme yarışmasında 10 dakikada 2 kilo 450 gram kiraz yiyen yarışmacı birinci oldu.

Kiraz üretiminde önde gelen mahallelerden Uluderbent'te, kiraz festivali kapsamında yapılan etkinliğe 20 yarışmacı katıldı.

Yarışmada, 10 dakikada en çok kiraz yiyen Adem Gökçen birinci, kardeşi Dursun Gökçen ikinci, Serkan Kıyak üçüncü oldu.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Uluderbent'in kirazıyla meşhur bir bölge olduğunu belirterek, "Biz de festival yaparak hem Uluderbent'in kültürel değerlerini, hem de yöresel ürünlerini tanıtmayı hedefliyoruz. Birincimiz 2 kilogram 450 gram kirazı on dakikada yiyerek birinciliği hak etti." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Alaşehir Manisa Kiraz Festival Tarım Yaşam Güncel Haberler

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