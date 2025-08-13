Manisa'da Kimyasal Buhara Maruz Kalan 3 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın kimyasal karışım yapımı sırasında ortaya çıkan buhar nedeniyle 3 işçi hastaneye kaldırıldı. İlk müdahale sonrası işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede ısı ürünleri ve kaplama üretimi yapan fabrikada kimyasal karışım yapıldığı esnada ortaya çıkan buhardan etkilenen işçilerin fenalaşması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, çok sayıda ambulans, polis ve AFAD ekibi bölgeye sevk edildi.

Ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
