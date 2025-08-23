Manisa'da Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı

Turgutlu ilçesindeki kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Atatürk Mahallesi'ndeki bir kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait 3 itfaiye aracı ve 8 personelle müdahale edildi.

Çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangın fabrikada hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
